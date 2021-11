Colpo Spezia, battuto il Torino 1-0: decisivo Sala

Lo Spezia supera il Torino e allunga in classifica. Decisivo Sala

Lo Spezia festeggia nel primo dei tre match del sabato. I liguri si impongono di misura contro il Torino in un match estremamente equilibrato e combattuto. Decisivo il guizzo di Sala, autore di una prodezza balistica importante. Gli uomini di Thiago Motta risalgono la classifica, mentre i granata di Ivan Juric si fermano dopo una serie di buone prestazioni.

Regna a lungo l'equilibrio tra le due formazioni. Il primo sussulto arriva al 10' con il tiro di Verde che non trova lo specchio della porta per poco. Il Torino, invece, riesce ad andare a bersaglio, ma la conclusione di Belotti è fermata dalla traversa. Risponde lo Spezia con Gyasi, ma anche il suo tentativo termina sul fondo. Al 59' la parità si interrompe: Sala, dai 25 metri, fa partire una sassata che trafigge il portiere avversario. Nzola sfiora anche il raddoppio nel finale. Il risultato non cambia: lo Spezia conquista tre punti pesanti.