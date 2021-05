Colpo Torino: battuto il Parma 1-0, la salvezza è più vicina. Gialloblu in B

I granata salgono a quota 34 punti

Il Torino intravede la salvezza. Non è ancora fatta ed è presto per cantare vittoria per gli uomini di Nicola. Tuttavia i tre punti conquistati contro il Parma con il successo per 1-0 hanno un valore importantissimo perché consentono ai granata di distanziare il Benevento, fermo a quota 31 e in terzultima posizione, in piena zona retrocessione. La stessa fascia rossa in cui si trova proprio il Parma, aritmeticamente in Serie B. Una stagione a dir poco disastrosa per la squadra emiliana, che pure partiva con grandi ambizioni.