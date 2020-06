Come cambia la Serie A con algoritmo, playoff e playout

Scordatevi la Serie A a cui eravate abituati prima dello stop forzato. Il Coronavirus ha cambiato radicalmente la vita di molti e così ha fatto anche con lo sport. Dopo mesi di polemiche, dibattiti e incontri, ecco che il Consiglio Federeale riunitosi nel pomeriggio di lunedì ha dato il suo esito. Si tratta di una vittoria netta del presidente della Figc Gabriele Gravina che da tempo si stava battendo per l’introduzione dei playoff e playout in caso di nuovo stop. Il Consiglio ha approvato la proposta con 18 voti favorevoli e 3 contrari. In caso non si riuscisse a portare a termine il campionato, ecco che entrerebbe in vigore l’algoritmo, ma non per lo Scudetto.

Playoff e Playout

Playoff e playout sono il piano B della Federazione che intende usarli qualora entro il 10 luglio, il campionato si interrompesse nuovamente. Non c’è ancora una formula ben definita, ma questa approvazione mette fine alle discussioni riguardo al blocco delle retrocessioni. I playoff serviranno anche a stabilire le qualificazioni europee e in caso non si potessero svolgere, ecco che entrerebbe in scena l’algoritmo.

Algoritmo

Il “famoso” piano C della Federazione verrà utilizzato solo in caso non si potesse in alcun modo finire la stagione entro il 20 agosto. L’algoritmo deciderà le qualificazioni alle Coppe Europee e le retrocessioni, ma non servirà per assegnare lo scudetto. In caso di utilizzo dell’algoritmo infatti, il titolo non verrà assegnato.

Gravina

Al termine della riunione Gravina si è detto molto soddisfatto: “Ha vinto il calcio, abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di non rimanere fuori dal calcio europeo. Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza. In caso di stop abbiamo previsto un nuovo format con play-off e play-out. La Lega di A non esce sconfitta. Non sono state accolte alcune sue richieste, quelle non in linea con quanto già stabilito il 20 maggio. Non c’è soluzione migliore, oltre al campo, che confrontarsi con play-off e play-out. Un mini-torneo è sempre meglio rispetto a un algoritmo che comunque è stato chiarito: è una media ponderata che tiene conto del peso che deriva dalla media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicato per il residuo delle gare. La Lega di A lo ha approvato e accettato, speriamo non serva a nulla”.