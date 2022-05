Commisso attacca Vlahovic: “Ci ha rovinati, aveva promesso che avrebbe rinnovato”

Le parole del presidente viola

CASO VLAHOVIC - "Ho sbagliato a tornare in Italia, volevo parlare con Vlahovic, il suo procuratore e farlo ragionare ma è stato tutto inutile e mi sono ammalato. Il signorino Vlahovic ci ha rovinati. Ci aveva promesso che avrebbe rinnovato e non abbiamo preso nessuno a settembre. Ha rifiutato Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid e ha chiuso con la Juventus in una sola settimana. Ad agosto ci ha bloccato l’acquisto del nuovo attaccante. Siamo stati stupidi in estate, ma non a gennaio: quando abbiamo preso Piatek e poi si parlava di Cabral, lui ha capito che poteva finire in panchina".