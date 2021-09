Commisso: “Fiorentina senza debiti. Inter e Juventus invece…”

Dure dichiarazioni del numero uno del club Viola

BILANCIO SANO - "Siamo l'unica delle grandi squadre che non ha debiti. Siamo una società sana e vorrei che le altre squadre facessero come noi", ha esordito Commisso. "Le regole del calcio devono essere tutte più trasparenti: non è possibile che ogni 6 mesi la Fiorentina porti soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre altre squadre come Juventus e Inter non ci rientrano e non pagano stipendi. Non va bene, l'ho detto alle istituzioni". E ancora: "La Fiorentina paga tutto, non c'è stato un euro o un dollaro che non sia stato pagato in questi due anni. Nel giro di due giorni si è sentito che la Juventus ha 200 milioni di perdite, gli altri 150. Dobbiamo avere un campionato legittimato, trasparente, dove tutti sono trattati uguali".