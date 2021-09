Commisso: “No vantaggi per squadre che fanno Champions. Su rinnovo Vlahovic…”

Il presidente della Fiorentina nel corso della presentazione del cantiere “Viola Park”

AMBIZIONE - "Il Viola Park è un progetto importante. Ci vuole tempo, speriamo che nei prossimi tre mesi non piova molto, così gli operai possono lavorare con rapidità. La Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà, la nostra sarà la prima per le donne in Italia. Sarà una bella cosa, un orgoglio per i fiorentini", ha detto Commisso. "Sono contento della squadra fino ad oggi. La sosta delle Nazionali non ci voleva. Ho parlato con Italiano: questi giorni che vanno via in Sudamerica, Africa… Non è possibile che ci fanno giocare il sabato quando molti dei nostri tornano il venerdì. Bisogna fare qualcosa, le squadre che giocano in Champions non devono avere vantaggi in questo senso".