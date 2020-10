Commisso punge la Juventus: “Un immigrato ha finanziato gli Agnelli”

La cessione di Federico Chiesa alla Juventus non è stata accettata serenamente dai tifosi della Fiorentina. In molti definiscono apertamente il nuovo esterno bianconero come un traditore. Chi non sembra aver dimenticato la trattativa è Rocco Commisso.

PUNTURA

Il presidente viola, infatti, non ha risparmiato qualche frecciata alla Vecchia Signora e al suo ex giocatore ai microfoni di RTV 38: “Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore a rate (ride ndr.). Nessuno ha portato davanti a me un’offerta definitiva per Chiesa a suo tempo. Non c’era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai Chiesa è una storia passata. Sono deluso per come si è comportato lui, non ho ricevuto nessuna chiamata. Abbiamo dovuto inviare i documenti a Coverciano perché non voleva venire ai campini a salutare. Enrico mi ha mandato un messaggio, ma non Federico”.