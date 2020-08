Compagni al Real Madrid, ora Cristiano Ronaldo lo vuole alla Juventus

Dopo la conquista del campionato la Juventus si proietta al match contro il Lione. I bianconeri devono ribaltare il risultato contro il Lione e cercare di approdare alle Final-Eight di Lisbona. Mentre Sarri pensa a come rovesciare l’andata, la società pensa al futuro cercando di capire quali possono essere gli innesti giusti per la prossima stagione.

CRISTIANO RONALDO CHIAMA ÖZIL

A tal proposito, Cristiano Ronaldo vorrebbe dire la sua sulla campagna acquisti e dalla Spagna si vocifera che il portoghese avrebbe individuato l’acquisto giusto per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Don Balon, l’ex Real Madrid avrebbe messo sul tavolo della dirigenza il nome di Mesut Özil, suo ex compagno ai tempi delle merengues. L’esterno tedesco di origini turche andrà in scadenza nel 2021 con i Gunners, ma Arteta farà di tutto per trattenerlo. Il grande nodo per la Juventus sarà l’ingaggio del giocatore che a Londra percepisce 385mila euro a settimana.