Allo Stadium è finita 2-1

Una doppietta di Bonucci, nel giorno del suo compleanno, manda la Juve a quota 69 punti in campionato, ormai a un passo dalla qualificazione Champions (per l'aritmetica manca 1 punto, e lo sarà già in caso di insuccesso questa sera della Roma). Buon Venezia che gioca bene e trova il momentaneo pari nella ripresa con Aramu. La squadra del nuovo allenatore Soncin resta ultima a 22 punti, è la nona sconfitta di fila