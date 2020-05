Confronto Cts-Figc, Spadafora: “Valutazione inviata al Ministero della Salute”

La ripartenza della nostra Serie A non è ancora ufficiale e le squadre stanno ancora aspettando le linee guida del Governo per gli allenamenti collettivi. Il ministro Spadafora ha parlato di protocolli abbastanza costosi e che difficilmente i club di C potranno metterli in pratica.

MINISTERO – Giovedì 7 il Comitato Tecnico Scientifico e la Figc si sono incontrati appunto per stabilire le regole sanitarie in vista degli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Un’incontro durato 1 ora e mezza che avrebbe messo alla luce due criticità: la disponibilità dei tamponi e la gestione dei casi di positività. Poco dopo la fine dell’incontro, il ministro dello Sport Spadafora ha scritto un post sulla sua pagina Facebook: “Si è concluso l’incontro tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC per il protocollo per la ripresa del calcio degli allenamenti di squadra che dovrebbero riprendere il 18. Il CTS stenderà una valutazione che invierà al Ministero della Salute e subito dopo resa noto al Ministero dello Sport e a tutti quanti“.