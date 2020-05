Coni, Malagò: “Il campionato riparte il 13, ma non si sa quando terminerà”

Finalmente anche la ripresa del campionato di Serie A ha una data: il 13 giugno. Questa è stata la proposta della Lega Serie A e ora mancherà solamente l’ok da parte del Governo. Il ministro dello Sport Spadafora ha inoltre affermato che dal 18 maggio le squadre potranno riprendere gli allenamenti di gruppo e tornare così alla normalità, almeno in parte. Nelle ultime ore anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha confermato la proposta della Lega Serie A.

Si riparte il 13

Intercettato dai microfoni di RadioDue, il presidente Malagò ha dichiarato: “Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro“. Insomma una conferma, ma anche una grande perplessità su quando e come il campionato terminerà. Tanto dipenderà anche dai casi di contagio che potranno esserci in futuro nelle squadre. Il protocollo stilato dal Cts prevede che in caso di una positività, tutta la squadra torni in quarantena. Una scelta diversa da quanto fatto invece in Bundes e in Premier dove verrebbe isolato solamente il giocatore contagiato.

Proteste in casa Lazio

Dopo l’ok della Figc al protocollo, si sono sollevate alcune polemiche in casa Lazio. Il direttore sanitario della squadra biancoceleste Ivo Pulcini ha usato queste parole riguardo al protocollo: “Mettere tutto lo staff in quarantena in caso di giocatore positivo è veramente ridicolo dal mio punto di vista. Il Cts non ha voluto ascoltare la voce del medico del calcio, che vive sul campo e non dietro a una scrivania. Se io ho un positivo e lo metto in isolamento, faccio test agli altri e sono tutti negativi, devo considerarli ammalati quando sono sani? Ma siamo matti? Chi lo stabilisce questo?. Queste persone sanno quale è il compito del medico?”