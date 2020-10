Consigli Fantacalcio 5^ giornata: top e flop da schierare

Torna la Serie A dopo la settimana ricca di appuntamenti per le Coppe europee. Il massimo campionato italiano riprende a pieno regime con tutte le squadre che lotteranno per i tre punti in questa quinta giornata. Eccoci quindi anche col Fantacalcio per i nostri Consigli Fantacalcio 5^ giornata.

Dopo le prime giornate ricche di gol e novità, ci si attende un turno importante condizionato, come purtroppo ormai tutta la stagione, da diverse assenze a causa del coronavirus.

Andiamo a vedere come è composto il calendario di questo turno ricordando che la giornata si concluderà lunedì con il super posticipo tra Milan e Roma.

Sassuolo-Torino, venerdì ore 20.45

Atalanta-Sampdoria, sabato ore 15.00

Genoa-Inter, sabato ore 18.00

Lazio-Bologna, sabato ore 20.45

Cagliari-Crotone, domenica ore 12.30

Parma-Spezia, domenica ore 15.00

Benevento-Napoli, domenica ore 15.00

Fiorentina-Udinese, domenica ore 18.00

Juventus-Verona, domenica ore 20.45

Milan-Roma, lunedì ore 20.45