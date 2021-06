Conte: “All’Inter vinto un anno prima. Futuro? Mi vedo in America”

Intervista di Conte ai microfoni di Dazn

Non è ancora definito il futuro di Antonio Conte che dopo aver chiuso l'esperienza con l'Inter è in cerca di una panchina. Dialogo aperto con il Tottenham ma ancora le parti sono distanti. Intanto Conte è tornato a parlare ai microfoni di Dazn: "Io non mi accontento delle situazioni 'comode'. E l'Inter rappresenta la decisione più difficile...Quando ho firmato il progetto era triennale, il fatto di aver vinto già al secondo anno è stata una grande cosa -riporta Gazzetta.it-. Il momento decisivo è stato il sorpasso sul Milan. In quel momento devi reggere la pressione, perché da cacciatore diventi lepre. Poteva esserci un po' di ansia da primo posto in classifica. Invece noi abbiamo accelerato, da lì in poi, chi era dietro ha faticato perché vedeva che chi stava davanti continuava a vincere"..