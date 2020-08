Conte-Inter, giornata decisiva: le richieste dell’allenatore nerazzurro

Antonio Conte tiene il mondo Inter sulle spine. L’allenatore nerazzurro dopo la finale di Europa League ha rilasciato dichiarazioni che lasciavano intendere un suo addio, ma l’incontro con Zhang può far cambiare idea all’ex Juve.

CONTE – INTER, GIORNATA DECISIVA

Il 25 agosto è una data fondamentale per la prossima stagione nerazzurra. Dall’incontro con i vertici nerazzurri e Conte si capirà chi sarà sulla panchina nerazzurra tra 25 giorni, data di inizio del campionato. Secondo quanto riportato da sportmediaset, Conte avrebbe avanzato qualche richiesta per convincerlo a rimanere: si parte dal mercato con una gestione più manageriale, stile Inghilterra, per passare alla comunicazione e in particolare alle notizie private che non devono varcare i cancelli di Appiano. Infine Conte vorrebbe snellire la linea di comando, ma riguardo a questo Zhang non sarebbe molto convinto. L’incontro tra Conte, Zhang, Marotta, Ausilio e Antonello avverrà fuori Milano e già in serata si saprà se Conte sarà o no l’allenatore dell’Inter.