Conte rivela: “Avrei voluto Lukaku anche alla Juventus e al Chelsea”

Antonio Conte racconta alcuni retroscena su Romelu Lukaku

Lo spauracchio principale per la Juventus in questa serata di Champions League è sicuramente Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è ormai affermato come uno dei top player a livello europeo grazie anche al lavoro svolto da Antonio Conte nel biennio all'Inter. Proprio l'ex tecnico nerazzurro ha rivelato alcuni retroscena sul talento dei Blues ai microfoni di Sky Sport: "Se devo affrontare Lukaku direi ai miei giocatori di tenerlo alto, lontano dall'area di rigore perché portarselo nei 16 metri con il pallone addosso è sempre un pericolo. In più è bravo anche a servizio dei compagni con gli assist. A campo aperto poi ha la velocità per ammazzarti. Secondo me il Chelsea ancora non ha capito come usarlo al meglio visto che lo scorso anno hanno ruotato molto. Se riescono a capirlo possono diventare la squadra da battere sia in Premier che in Champions. Per questi motivi l'ho voluto all'Inter così come lo avrei voluto al Chelsea e alla Juventus quando era molto giovane".