Controsorpasso di mercato, ora l’Inter è in pole per Kumbulla

Campionato e mercato. Durante quest’estate le squadre dovranno lottare su tutti e due i fronti. In Serie A le società si stanno già muovendo per cercare di bloccare gli obiettivi e ufficializzarli solamente quando si potrà. Juventus ed Inter si daranno battaglia non solo in campo, dove tutte e due le squadre sono in piena lotta per i loro rispettivi obiettivi, ma anche tra le stanze del calciomercato. Nelle ultime ore il derby di mercato si è infiammato dopo il sorpasso dei nerazzurri sulla Juventus nella corsa verso Kumbulla.

Kumbulla conteso

Nella serata di venerdì sembrava che la Juventus avesse in mano il giovane difensore centrale dell’Hellas Verona, ma ora lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato da Goal.com l’Inter non sarebbe rimasta a guardare e si sarebbe fatta avanti per il classe 2000. Quello che emerge è che l’interessamento della Juventus altro non fosse che una mossa di disturbo non andata a buon fine. Il difensore italoalbanese è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e dopo una grande stagione il valore del suo cartellino ha raggiunto i 22 milioni di euro. Un esborso troppo importante per la Juventus che per il momento ha altre piste da seguire.

Arthur si allontana

Una di queste piste si chiama Arthur. Il centrocampista brasiliano del Barcellona però non sembra per nulla intenzionato a lasciare Messi e compagni per trasferirsi a Torino. Lui stesso ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere in Catalunya e per ora il Barcellona non ha bisogno di cederlo. Le uniche operazioni che i blaugrana opereranno saranno in attacco. La Juventus però non molla e potrebbe anche trovare la contropartita per soddisfare gli spagnoli. Pjanic potrebbe essere la chiave per arrivare ad Arthur.