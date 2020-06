Coppa Italia, Milan eliminato. Donnarumma: “Testa alta, lo spirito è giusto”

Non basta un ottimo Milan per eliminare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. I rossoneri vengono estromessi dalla competizione in virtù del gol subìto in casa nel pari per 1-1 a fronte dello 0-0 di Torino. Tuttavia, nonostante la bruciante eliminazione, la formazione di Stefano Pioli non intende arrendersi e spera in un finale di stagione da protagonista. La conferma arriva dalle parole di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan ha deciso di rincuorare i propri tifosi attraverso il proprio account Instagram: “Guardiamo avanti a testa alta. Lo spirito è quello giusto”. I rossoneri non mollano e sperano di qualificarsi alla prossima Europa League.