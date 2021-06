Cordaz saluta Crotone: “Accolto come un figlio, semplicemente grazie”

Alex Cordaz ringrazia il Crotone per gli anni vissuti insieme

Per tanti anni ha difeso la porta del Crotone con prodezze straordinarie. Ora per Alex Cordaz è giunto il momento dei saluti. Lo attenderà l'Inter, la squadra con cui ha fatto la trafila delle giovanili, vincendo e lasciando il segno prima di trovare la sua strada altrove. Oggi in conferenza stampa ha voluto ringraziare il Crotone: "L'unica cosa che mi sento di dire è semplicemente grazie. In primis al presidente che mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto realizzare come uomo e ha permesso di realizzare i miei sogni e quelli della mia famiglia. Mi ha accolto come un figlio. Non avrei mai voluto lasciare Crotone, non sarei mai andato in nessun altra squadra e altre chiamate ci sono state, ma mai ci siamo parlati per discuterne. Questa è stata una chiamata diversa, l'Inter è la mia squadra del cuore, che mi ha preso, mi ha messo al mondo, mi ha fatto crescere. Ci siamo seduti e nessuno dei due riusciva a decidere ed alla fine è venuta fuori in maniera spontanea perché abbiamo capito che era la cosa migliore da fare per me e per il Crotone. Sono orgoglioso di aver fatto questo cammino, era il modo migliore per dirci arrivederci. Voglio ringraziare tutti quanti, dovrei nominarli tutti perché sono stati parte di me, nella buona e nella cattiva sorte. Voglio dire grazie, ma un grazie che ti riempie la bocca ed il cuore".