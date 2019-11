Cori razzisti a Balotelli, il messaggio di Raiola sui social: “Siamo con Mario…”

Verona-Brescia passerà alla cronaca non solo per il secondo gol in campionato di Mario Balotelli con le Rondinelle ma anche per i presunti cosi razzisti al suo indirizzo. Un brutto episodio che lo ha visto sfogarsi anche durante il match quando ha minacciato di uscire dal terreno di gioco.

Al termine della gara, anche il suo agente, il potente Mino Raiola ha voluto prendere le difese del proprio assistito e su Twitter ha pubblicato un messaggio piuttosto chiaro: “Siamo con Mario. Siamo contro tutte le forme di razzismo. Razzisti ignoranti”. Queste le parole del procuratore di Balotelli attraverso un tweet.