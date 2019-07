Corini è sicuro: “Allegri? Lo ricorderanno anche tra 100 anni…”

Eugenio Corini è pronto alla stagione in Serie A alla guida del Brescia, ma intervistata dal Corriere della Sera ha voluto parlare, oltre che delle Rondinelle, del suo amico e collega Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico della Juventus.

Secondo il mister dei bresciani, in casa bianconera sarà difficile dimenticare il grande lavoro e soprattutto i tanti successi messi in bacheca dal livernese.

PER 100 ANNI – Corini non ha dubbi: “Allegri l’ho sentito pochi giorni fa e mi ha dato alcuni consigli. Gli ho detto che secondo il mio punto di vista si ricorderanno ancora tra 100 anni di lui per quanto ha vinto con la Juventus”. I cinque successi in campionato consecutivi hanno scritto pagine di storia e, chissà, se lo stesso Allegri non abbia anche confessato al collega del Brescia quali siano i suoi piani per il futuro…