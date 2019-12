Corini risolleva il Brescia: 3-0 al Lecce e secondo successo di fila

La rimonta continua. Il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia fa volare le Rondinelle che conquistano il secondo successo consecutivo. Dopo la Spal, tocca al Lecce andare al tappeto contro i lombardi con un rotondo 3-0. Dopo un avvio piuttosto teso, che costa due ammonizioni in nemmeno 15 minuti, arriva il lampo di Chancellor, bravo a rifinire una bella azione innescata dalla sponda di Torregrossa e dall’appoggio di Spalek. Sul finire del primo tempo è lo stesso Torregrossa a raddoppiare su assist perfetto di Sabelli. Nella ripresa, bastano 16 minuti a Spalek per chiudere la partita. Non basta la reazione leccese con La Mantia e Babacar, stoppati dalle parate di un ottimo Alfonso. Il Brescia vince e sfrutta al meglio il turno favorevole con il derby di Genova. Un bel risultato per staccarsi dalla zona retrocessione. Il Lecce torna a guardare con paura alla classifica.