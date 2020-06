Cornelius, 3 gol all’andata e al ritorno contro la stessa squadra: come lui solo altri due

Il Genoa deve essere la sua vittima preferita. Quando vede Grifone, il gigante del Parma Cornelius colpisce in modo spietato. Tre reti nella sfida della notte valida per la 27^ giornata di Serie A, tre gol come quelli messi a segno anche all’andata.

La squadra di Roberto D’Aversa ringrazia il bomber danese che, di fatto, entra nella storia non solo del club ducale ma anche della Serie A.

Cornelius: 6 reti al Genoa in una stagione

Tre gol che, insieme al sigillo di Kulusevski, regalano al Parma il settimo posto (a pari punti col Milan) e aria d’Europa. Ma non solo. Grazie ai sei gol messi a segno tra andata e ritorno, Cornelius entra di fatto nella storia della Serie A. Il gigante danese è il terzo calciatore in assoluto ad essere riuscito a segnare tre o più gol sia all’andata che nella gara del girone successivo alla stessa squadra rivale. Prima del classe 1993 ci erano riusciti solo in due: Kurt Roland Hamrin nel 1957/58 proprio contro il Genoa, e Marco Borriello nella stagione 2007/08 contro l’Udinese.

Con questi gol, Cornelius si assicura, con ogni probabilità, la conferma in maglia ducale anche in vista della prossima annata.

