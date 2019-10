Cornelius affonda il Genoa e lancia il Parma in zona Europa

Tutto facile per il Parma che al Tardini ha battuto con il punteggio di 5-1 il Genoa sempre più in crisi. Protagonista della partita il ducale Cornelius autore di una tripletta firmata tra il gol in apertura di Kucka e quello conclusivo di Kulusevski. Di Pinamonti il gol del provvisorio 4-1 rossoblu’. Grifone affondato e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. La sconfitta potrebbe costare la panchina al tecnico ligure Andreazzoli visto che i rossoblu’ non hanno mosso la classifica che li vede penultimi con 5 punti. I ducali invece sono a un punto dal sesto posto, utile per accedere all’Europa League.