Coronavirus, alla Juventus 121 persone in isolamento

Cresce l’allerta in casa Juventus. La notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani ha scosso l’ambiente bianconero e anche la Serie A tutta. Anche l’Inter ha preso subito provvedimenti dopo la notizia mettendo la squadra in quarantena. Altri club hanno sospeso gli allenamenti per precauzione e ora è difficile pensare ad una ripresa del campionato nel mese d’aprile.

121 ISOLATI – Nella serata di giovedì, la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale di aggiornamento rispetto all’emergenza che sta toccando il club torinese. Questo il testo: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.