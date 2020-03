Coronavirus, altri tre casi alla Fiorentina: c’è anche Cutrone

Nuovo caso di coronavirus alla Fiorentina. Dopo il bomber Vlahovic, ecco che la Viola ha annunciato altri tre contagiati.

Si tratta di Patrick Cutrone, German Pezzella e del fisioterabista Stefano Dainelli. A renderlo noto è stata la stessa Fiorentina che ha comunicato attraverso una nota ufficiale gli altri tre casi positivi in squadra dopo quello di ieri: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”. Queste le parole della nota del club viola.