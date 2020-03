Coronavirus, anche la Sampdoria corre ai ripari e Ranieri scherza: “Non offendetevi se non vi stringo la mano…”

“Guai deconcentrarsi, alleniamoci ogni giorno come ci fosse la partita domani”, parola di Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria come riporta Il Secolo XIX è pronto alla ripresa del campionato anche nei giorni dell’emergenza per il coronavirus. L’allenatore blucerchiato ha messo in guardia i suoi sul ritorno della Serie A, ma allo stesso tempo ha avuto modo di fare anche una battuta per sdrammatizzare la situazione.

CAMPIONATO – “Guai tornare in campo con la testa altrove. So bene, essendo stato anch’io giocatore, che un conto è allenarsi per una partita del giorno dopo, un conto è farlo se non sai quando sarà, né contro chi per questo vi chiedo di non abbassare il ritmo e pensare sempre di giocare il giorno dopo. È una leggerezza, rilassarci, che non possiamo permetterci”, ha detto Ranieri ai suoi calciatori in vista del match del weekend che sarà contro il Verona.

BATTUTA – Ma con la solita classe che lo contraddistingue, Ranieri ha avuto modo anche di sdrammatizzare sulla situazione coronavirus: “Se non vi do la mano nessuno si offenda: non ce l’ho con nessuno, è per sicurezza”, ha spiegato il tecnico alla squadra che dovrà dunque rinunciare a questa usanza del mister per precauzione.