Coronavirus, calciatore del Torino positivo al tampone: è asintomatico

Come in Spagna, anche in Italia i giocatori hanno raggiunto nuovamente i rispettivi centri di allenamento per sottoporsi agli esami medici prima di tornare ad allenarsi sul campo. Una prassi necessaria per capire se tra lo staff e gli addetti ai lavori ci sia ancora qualcuno positivo al Coronavirus.

TORINO – La brutta notizia arriva dal Torino. La società granata ha diramato un comunicato nel quale si informa che un giocatore è stato trovato positivo al Covid-19. Questa la nota del club: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. La società non ha voluto rivelare l’identità del giocatore.