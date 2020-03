Coronavirus, Cassata tra Genoa e… la sua Carolina: “Senza calcio sono triste ma ripartirò col matrimonio…”

Francesco Cassata si racconta e lo fa ai microfoni de Il Secolo XIX. Il centrocampista del Genoa, così come i compagni e i colleghi di tutta la Serie A, vive la ‘reclusione’ nella propria dimora a causa dell’emergenza coronavirus. Un evento difficile da affrontare che ha cambiato radicalmente le abitudini delle persone. Il classe 1997 del Grifone, però, guarda avanti e sa bene come reagire non appena tutto questo sarà passato.

MOMENTO – “Sto bene io, ma soprattutto stanno bene tutti i miei affetti e in un momento così particolare della nostra vita credo sia la cosa più importante”, ha detto Cassata. “Come credo normale che sia, il mio umore non è dei migliori. Purtroppo non potendo praticare ciò che più amo è inevitabile che un po’ sia triste, però poi penso a tutte quelle persone che stanno combattendo in prima linea questo virus e mi ritengo fortunato”. “Come sono scandite le mie giornate? Mi alleno, gioco alla Playstation e leggo”. “Il calcio e i momenti che mi prendevo per me con la pesca sono le cose che mi mancano di più adesso. Credo che questa esperienza mi abbia già cambiato perché sto dando più importanza a cose che magari prima davo per scontate”.

FUTURO – Tra Genoa e vita privata, Cassata guarda avanti e pensa al futuro: “Il mio bilancio col Genoa fino ad ora è positivo, anche se posso fare meglio e so che dovrò migliorare molto. Sono soddisfatto di come ho superato gli infortuni e mi sono ritagliato spazio in squadra. Il mio obiettivo è quello di rimanere nel Genoa per cercare di raggiungere obiettivi sempre più importanti con la maglia del Grifone”. Traguardi da raggiungere anche sentimentalmente: “Sto affrontando meglio questo momento grazie alla mia fidanzata Carolina a cui ho dedicato il mio primo gol sotto la Nord, adesso lei è qui con me a Genova. È molto importante, c’è sempre stata anche quando le cose non andavano. Il matrimonio è nei nostri piani e quando ci sentiremo pronti faremo anche quel passo”.