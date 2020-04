Coronavirus, Conte: “Allenamenti sospesi fino al 13 aprile”

Nell’ultimo mese tante squadre di Serie A avevano spinto per tornare ad allenarsi. Società come Lazio e Napoli avevano fissato la data di ripresa entro la fine di marzo salvo poi annullare tutto. Il Milan invece aveva bandito gli allenamenti fino a data da destinarsi.

CONTE – Ora la data c’è. A riferirla è il Premier Giuseppe Conte che da Palazzo Chigi ha annunciato il prolungamento delle misure restrittive fino al 13 aprile. Tra le restrizioni c’è una novità anche per quanto riguarda il mondo dello sport: “L’unica novità che abbiamo inserito rispetto alle precedenti restrizioni è sulle sedute di allenamento degli atleti, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione nella forma di allenamento. Ovviamente l’allenamento potrà avvenire in forma individuale”. Una frase che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Gli atleti continueranno dunque con gli allenamenti da casa.