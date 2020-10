Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

Pessima notizia per la Juventus che ha appreso poco fa che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Lo annuncia la federazione portoghese attraverso un comunicato. Un brutto pomeriggio per il tecnico Andrea Pirlo che perde il suo calciatore più importante per almeno 15 giorni. Il calciatore secondo quanto riporta la stampa portoghese sta bene ma si trova in isolamento non potendo scendere in campo contro la Svezia. Con la Juventus salterà almeno due gare: Crotone e Dinamo Kiev poi sarà effettuato il nuovo tampone e se si negativizzasse Ronaldo potrà scendere in campo.