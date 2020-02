Coronavirus, dalla curva del Napoli spunta uno striscione di solidarietà

La diffusione del Coronavirus è ormai un’emergenza nazionale. Il virus ha messo in ginocchio non solo l’economia, ma anche lo sport. La 26esima giornata di Serie A ha subito ben 5 rinvii e anche Sampdoria – Verona è a rischio. In questo clima difficoltà, spicca il gesto della curva B del Napoli che pochi minuti prima della partita con il Torino ha esposto uno striscione riguardo alla diffusione del virus.

SOLIDARIETA‘ – “Nelle tragedie non c’è rivalità. Uniti contro il Covid19“. Questa la frase scritta sullo striscio. Un bel messaggio di solidarietà in un momento difficile per tutta l’Italia. Un gesto che ha strappato l’applauso di tutto il San Paolo e perché no, anche dell’Italia intera.