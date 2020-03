Coronavirus, Di Biagio non ha dubbi: “Quando ricominceremo niente sarà più come prima…”

Sulle collone de La Stampa ecco una lunga intervista al tecnico della Spal Luigi Gigi Di Biagio in merito al momento che sta attraversando l’Italia, non solo del pallone, in merito all’emergenza coronavirus.

Il calcio, come ha spiegato l’ex ct della Nazionale italiana U21, passa in secondo piano: “Lo sport italiano si è fermato ed è giusto, giustissimo così. Il campionato, le partite, i risultati: tutto è molto lontano dai nostri pensieri. E quando ricominceremo niente sarà più come prima. Nei miei pensieri c’è solo spazio per la gente che soffre e per la speranza che si torni a vedere la luce. Per tutti. Il calcio, oggi, non ha senso”.