Coronavirus, Dybala negativo al tampone: “Finalmente”

Tra i calciatori contagiati, il caso di Dybala è quello che ha creato più suspense. Il giocatore della Juventus era risultato positivo a quattro tamponi e il virus sembrava non volesse andarsene. I post dell’argentino durante le sessioni di allenamento facevano presagire che fortunatamente le sue condizioni di salute sembravano comunque ottime, ma la buona notizia è arrivata poco fa.

NEGATIVO – Dybala infatti è risultato negativo al quinto tampone e su Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente con le braccia al cielo. “Il mio volto dice tutto. Sono finalmente guarito dal Covid-19“. Questo il breve messaggio scritto dall’argentino che finalmente può dirsi guarito. Dopo il ritorno in Italia Dybala dovrà comunque osservare altri 14 giorni in quarantena e con lui tutti i giocatori che faranno ritorno dai propri Paesi.

COMUNICATO – Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.