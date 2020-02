Coronavirus, è caos in Serie A: ecco quando si recuperano le partite

L’allarme coronavirus ha stravolto l’ultima giornata di Serie A. Sono state quattro le gare rinviate della 25^ giornata di campionato: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Adesso il problema da porsi è quando recuperarle.

Calendario alla mano, non sarà impresa facile, soprattutto per quanto riguarda la sfida tra Inter e Sampdoria. I nerazzurri avrebbero, infatti, voluto giocare ieri a porte chiuse per evitare di vedere tante sfide una vicina all’altra considerando anche l’Europa League.

DATE – I nerazzurri, ove dovessero andare avanti in coppa, si troverebbero con un’unica data disponibile: il 20 maggio. Quattro giorni prima dell’ultima giornata di campionato. Da capire quale sarà il cammino dell’Inter in Europa, ma al momento è difficile da pronosticare altri giorni liberi. Atalanta-Sassuolo sarà quasi certamente il 18 marzo. Per Torino-Parma, invece, la soluzione sembra portare al recupero il 4 marzo. Verona-Cagliari sembrava destinata a giocarsi a porte chiuse tra oggi e domani, ma la squadra di casa non voleva scendere in campo senza pubblico e i sardi sono ripartiti alla volta della Sardegna. Possibile data l’11 marzo.