Coronavirus, ecco l’ipotesi per la riduzione degli ingaggi

In questi giorni sono sorte polemiche riguardo al tema della riduzione degli ingaggi dei calciatori. Per quanto riguarda la Serie A, Tommasi si è detto contrario, mentre Gravina e il ministro Spadafora spingono per dei tagli. In alcuni campionati esteri, le squadre hanno già avviato questa politica dei tagli. Anche in casa Barcellona, con lo spogliatoio che si è accordato con il Presidente Bartomeu.

SERIE A – I club di Serie A però hanno lavorato a lungo per giungere ad un’intesa con giocatori e sindacati. Lo stop del calcio sta creando serie preoccupazioni a tutte le squadre professionistiche. Come ipotizzato da TMW le squadre di A intanto stanno pensando alla sospensione degli emolumenti di marzo e alla riduzione del 25% dello stipendio dei calciatori. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un contatto con l’AIC per trovare un accordo definitivo.