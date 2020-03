Coronavirus, Frey critica la Francia: “Dobbiamo imparare dagli italiani”

“Prendiamo esempio dagli italiani, bisogna applaudirli per come hanno accolto le direttive del Governo”. Lo afferma Sebastian Frey. L’ex portiere francese di Inter, Parma, Fiorentina e Genoa non ha usato mezze misure per criticare i comportamenti dei connazionali di fronte all’emergenza Coronavirus. E teme che le conseguenze saranno davvero molto gravi. Queste le sue dichiarazioni a Radio Toscana: “In Francia invece molta gente non ha capito, e temo che la situazione si rivelerà peggiore che in Italia: c’è meno rigore e più menefreghismo, dovevano prevedere alcune cose ma non l’hanno fatto. I calciatori italiani l’hanno capito, e dai social si vede che stanno tutti a casa. Rispettano le regole. C’è bisogno di dare l’esempio, e vedo segnali positivi, pensiamo al futuro e proteggiamo i nostri cari, così il domani sarà sicuro e felice. Senza sacrificio non ne verremo fuori”.