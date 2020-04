Coronavirus, Galliani: “Alcuni club di A rischiano la bancarotta”

In questi giorni la Lega di A e quella di B si sono incontrare per decidere il futuro dei campionati. La pandemia di Covid-19 rischia di danneggiare seriamente i conti delle squadre. Senza ricavi infatti alcune società faranno fatica a sopravvivere. Adriano Galliani, ad del Monza ha parlato così ai microfoni di Telelombardia riguardo i tempi di ripresa: “I tempi li può dare solo il virus. In Lombardia i contagi e i morti aumentano. E’ molto molto difficile perché il 4 maggio tutte le altre persone si potranno muovere, ma rimanendo a distanza. Poi un giorno bisognerà tornare ad allenarsi con il pallone e da lì serviranno ancora 4 settimane. Quindi non so quando potrà iniziare il campionato”.

BANCAROTTA – Ancora Galliani: “Con l’indebitamento che hanno i club e con la perdita dei ricavi e delle televisioni sarebbe una situazione drammatica. Le Coppe Europee devono distribuire ancora 400 milioni ai club che competono. Inoltre, senza ricavi alcuni club italiani rischiano la bancarotta. Nessuno è in grado di reggere l’interruzione del campionato”.