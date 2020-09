Coronavirus Genoa, Faggiano: “Chiederemo rinvio contro Torino. Ora mi spiego k.o. contro Napoli…”

Il caso del focolaio di coronavirus al Genoa sta destando non poca preoccupazione. Sono ben 14, tra calciatori e staff, le persone che hanno contratto il Covid. Le gare di Serie A del Grifone sono a rischio rinvio e dopo aver giocato contro il Napoli domenica, potrebbero essere compromesse anche le sfide degli azzurri in attesa dei tamponi. A parlare di quanto accaduto è il ds rossoblù Daniele Faggiano a Il Secolo XIX.

Faggiano: “Ora mi spiego k.o. contro Napoli…”

“Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il Napoli”, ha esordito Faggiano sulla sconfitta per 6-0 subita dal Grifone domenica. E ancora per la prossima gara contro il Torino: “Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare in questa situazione”, ha affermato il dirigente genoano. A questo punto si attendono novità, anche da parte Granata. La squadra di Cairo potrebbe decidere di assecondare la proposta del Genoa e di posticipare, dunque, la sfida di Marassi a data da stabilire.

