Coronavirus, Godin vola in Uruguay: “Ok da parte dell’Inter”

L’Inter ha terminato il periodo di auto-isolamento e alcuni giocatori faranno ritorno al paese di origine. Tra questi anche Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha comunicato sul suo account Instagram la sua decisione. Il tutto ovviamente è avvenuto con il lascia passare del club nerazzurro e delle autorità.

SE VUELVE – Con un video, il difensore ha comunicato la sua decisione: “Volevo farvi sapere che ho superato la quarantena preventiva in Italia e che ho ottenuto l’autorizzazione dal club, dallo staff medico e dalle autorità sanitarie. Hanno permesso agli stranieri di raggiungere i loro Paesi e le loro abitazioni. Ho quindi deciso di venire in Uruguay, ovviamente senza risultare positivo al Covid-19”. Godin ha poi invitato tutti a rimanere a casa: “Raccomando tutti di restare a casa, chi è in quarantena la porti a termine. Restate a casa e ne usciremo tutti insieme”.