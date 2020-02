Coronavirus, Gravina: “Chiesto di giocare le partite di Serie A a porte chiuse”

E’ ormai allerta coronavirus in Italia, con conseguenze anche sul nostro campionato. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, per il prossimo weeekend di Serie A, ha chiesto di far giocare tutte le partite a porte chiuse.

RICHIESTA – “Abbiamo chiesto di far giocare Inter-Ludogorets a porte chiuse, così come le gare del campionato di Serie A. Questo dovrebbe avvenire già da domenica, salvo proposte alternative della Lega Serie A. Entro stasera ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri e ci verrà data una risposta”.