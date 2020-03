Coronavirus, il messaggio di Yoshida: “Speriamo che la gente possa tornare presto a godersi il calcio…”

E’ ormai allarme nel nostro Paese a causa della diffusione del coronavirus. Una situazione che sta avendo conseguenze anche nel mondo dello sport e del calcio, con numerosi match rinviati in questi giorni. Mentre il governo starebbe in queste ore pensando di far proseguire i campionati a porte chiuse, il difensore giapponese della Sampdoria Maya Yoshida ha voluto condividere un messaggio di speranza attraverso il proprio profilo Instagram.

SPERANZA – “La speranza è che il coronavirus si stabilizzi il prima possibile, così che la gente possa tornare a godersi il calcio”.