Coronavirus, il Napoli comunica l’esito dei tamponi. Domani nuovi test

Primo sospiro di sollievo in casa Napoli dopo la notizia dei casi di positività del Genoa. La squadra azzurra si è sottoposta in tempo zero a nuovi tamponi e mercoledì pomeriggio sono arrivati i tanto attesi esiti.

NAPOLI, ARRIVA L’ESITO DEI TAMPONI

La società di Aurelio De Laurentiis ha comunicato tramite Twitter l’esito dei tamponi di squadra: “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”. Primo sospiro di sollievo in attesa del secondo. L’esito sarà fondamentale per capire se la squadra di Gattuso potrà partire o no per Torino.