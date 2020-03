Coronavirus, il nuovo hashtag lanciato da Quagliarella

L’emergenza coronavirus colpisce tutti. Anche il mondo dello sport. Nessuno escluso. Anche il calcio e la Serie A sono stati coinvolti con tutta l’Italia. Ed ecco i tanti messaggi social apparsi su Instagram, Twitter e le altre piattaforme.

Anche Fabio Quagliarella ha voluto mandare il suo messaggio. L’attaccante della Sampdoria si è distinto con il suo particolare hashtag #celafaremo. Poche parole che accompagnano l’immagine dell’Italia in piena emergenza. Tutti, nessuno escluso, sono uniti per superare questo momento difficile per il nostro Paese.