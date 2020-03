Coronavirus, in casa Sampdoria altri 4 giocatori positivi

Com’era lecito aspettarsi, il Coronavirus si espande anche in Serie A. Dopo i contagi di Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini ecco che in casa Sampdoria spuntano altri 4 giocatori positivi al virus. Si tratta di Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. Un’altra brutta notizia in casa blucerchiata che ora deve fare i conti con ben 6 casi di contagio. Positivo anche il dottore della squadra.

COMUNICATO – Ad ufficializzare la notizia è proprio il club con un comunicato apparso sul sito ufficiale: “L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova”.