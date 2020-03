Il primo caso positivo di Coronavirus in Serie A crea un vero problema. Rugani della Juventus infatti che è risultato positivo al Covid-19 ha costretto non solo alla quarantena i calciatori bianconeri ma anche a quelli interisti visto che la squadra di mister Conte ha affrontato la compagine torinese domenica scorsa. Rugani però è rimasto in panchina.