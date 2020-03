Coronavirus, Juan Jesus: “E’ come essere in guerra”

Gli scenari effettivamente sono di quelli mai visti finora. L’Italia sta vivendo il peggior momento dopo il secondo dopoguerra e ancora non c’è una previsione su quando tutto questo possa terminare. Intervistato da Fox Sport il difensore brasiliano Juan Jesus ha parlato dell’attuale momento di emergenza: “Purtroppo la situazione qui è drammatica, anche perché è arrivata la notizia che l’Italia ha superato la Cina per numero di morti e sfortunatamente non sappiamo quando tutto questo finirà. È una guerra invisibile, siamo in quarantena”.

ISOLAMENTO – Riguardo l’isolamento forzato, il brasiliano si è espresso così: “È strano stare in casa per noi che abbiamo routine molto diverse: ti alleni, torni a casa, vai a prendere tuo figlio a scuola… Non siamo abituati a vivere così, tranne quando siamo in vacanza. Non ti puoi allenare e non puoi giocare e questo è triste, ma è ciò che bisogna fare in questo momento”.