Coronavirus, Juventus-Inter a porte chiuse ma in chiaro in tv

Manca ancora l’ufficialità, ma alcune partite del prossimo turno di Serie A dovrebbero essere giocate a porte chiuse a causa del coronavirus. In attesa delle comunicazioni da parte degli organismi preposti, ecco l’idea di trasmettere in diretta tv e in chiaro la partita di spicco del weekend: Juventus-Inter.

Stando a quanto riporta La Stampa, infatti, la Lega Serie A e Sky potrebbero valutare l’ipotesi di trasmettere la partita tra bianconeri e nerazzurri in chiaro in tv, qualora ci fosse la piena condivisione di tutte le parti chiamate in causa. Si tratterebbe di una decisione storica che andrebbe incontro agli spettatori e che farebbe da risarcimento per tutti coloro che non potranno dirigersi allo stadio per assistere a Juventus-Inter ma che magari avevano già acquistato il biglietto.