Coronavirus, Juventus più penalizzata tra i club di A: -140 milioni

Il Coronavirus si è abbattuto sulla Serie A come un vero e proprio uragano. Lo stop forzato porta con sé danni economici notevoli per tutto il sistema. I club sono costretti a fare i conti anche con una svalutazione generale della rosa, con conseguenze importanti sul mercato. Secondo un’analisi del portale Trasfermarkt, la formazione più penalizzata in Serie A è la Juventus, che vede il valore della sua squadra passare da 755 a 614 milioni, per una perdita di 140,8. Seguono a ruota Inter (-132,05 milioni) e Napoli (-129,40). Tenendo presenti i punti di partenza, però, non sarebbero i bianconeri i più colpiti dal Covid-19. Infatti, Torino, Udinese e Lecce hanno visto calare del 20,1% il valore di mercato della propria formazione. La Vecchia Signora si ferma a -18,6%: appena sotto la media del crollo.