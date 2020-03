Coronavirus, la gioia di Gabbiadini: “Sono tornato negativo al test”

Un piccolo spiraglio di luce. La notizia che arriva da casa Samp è una di quelle che vorremmo continuare a leggere in questi giorni duri per il nostro Paese e non solo. La pandemia di Covid-19 ha investito anche il mondo del calcio e numerosi casi si sono registrati anche in Serie A. Manolo Gabbiadini è uno di questi, ma l’attaccante blucerchiato ora sta bene.

NEGATIVO – Ai microfoni di SkySport Gabbiadini ha annunciato la negatività al nuovo tampone: “La mia malattia è stata leggera, ho avuto la febbre per un giorno e una brutta tosse per 5 o 6 giorni. Quando ero a casa il dottore mi chiamava ogni giorno ed ero sempre sotto controllo. Ora sono tornato negativo, ma come da prassi devo attendere altre 24 ore per il secondo tampone che mi darà la certezza di essere guarito“.