Coronavirus, la Lega Calcio costituisce un Comitato scientifico

Il pomeriggio di Serie A è stato caratterizzato da un lungo botta e risposta tra le istituzioni. Le parole di Spadafora e Tommasi non hanno fatto altro che creare confusione in una situazione peraltro poco chiara di per sé. La Lega Calcio poco fa ha pubblicato una nota nella quale fa sapere di aver costituito un Comitato di esperti medico-scientifici.

COMITATO MEDICO – “La Lega Serie A, già prima della lettera odierna dell’AIC, aveva riunito la scorsa settimana i medici sociali di tutte le Società, con l’obiettivo primario di stabilire regole corrette a tutela della salute degli atleti professionisti. Ha inoltre immediatamente costituito un Comitato di esperti medico-scientifici, coordinato dal Prof. Maurizio Casasco per affrontare la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus. L’alta professionalità dei partecipanti di questo Comitato prontamente costituito porterà in breve tempo a ulteriori e importanti indicazioni medico scientifiche. La Lega Serie A seguirà e rispetterà i provvedimenti del Governo in merito e le linee guida emanate dal Comitato scientifico”.